Model Lotte van der Zee (20) uit Enschede overleden

Van der Zee kreeg ruim twee weken geleden een hartstilstand, tijdens een vakantie met haar familie in het Oostenrijkse Westendorf. Sindsdien werd ze in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden.

Kunstmatige coma

De Enschedese is daarna naar het meest nabije ziekenhuis in Rosenheim gebracht, waar ze in kunstmatige coma werd gehouden. Artsen vlogen het 20-jarige model een paar dagen later per helikopter over naar het universitaire ziekenhuis in München, waar meer gespecialiseerde neurologische kennis aanwezig is.