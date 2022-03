Moeder en zoontje (9) in Enschede op straat, maar waar moeten ze naar toe? ‘Zelfs een sloopwoning is er niet’

Met een koffertje met daarin alleen de meest noodzakelijke spullen, liep Emmy* vorige week op straat in Enschede. Haar zoontje (9) was gelukkig op school, toen ze besloot halsoverkop te vertrekken uit het huis waar ze een jaar woonden. Het was er niet meer veilig. Een plek om naartoe te gaan had ze niet. En ook de gemeente Enschede, die ze om hulp vroeg, had die plek niet. Noodgedwongen boekte ze met het kleine beetje geld dat ze had een hotel voor die nacht en de nacht erna. Veel meer kon ze zich niet veroorloven.