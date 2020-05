Moeder ontdekt bij toeval dat huisvriend (30) haar slapende kinderen misbruikt: ‘Hoe zwart is je geest?’

Tienduizen­den euro's levensred­dend gereed­schap gestolen bij inbraak in brandweer­ka­zer­ne van Boekelo

14:54 BOEKELO - Bij de brandweerkazerne in Boekelo aan de Verzetslaan is in de nacht van donderdag op vrijdag een inbraak gepleegd. De inbrekers hebben gereedschap buitgemaakt uit een tankautospuit, waaronder gereedschap op beknelde mensen mee uit een auto te bevrijden. De Brandweer Twente is verbolgen over de inbraak: ‘Dit is gereedschap waar we levens mee redden.’