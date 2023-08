Moet geldkraan military dicht? Konden we het paard maar vragen wat het vindt

Met video Daan Rots bevrijdt worstelend FC Twente in Riga: prachtgoal goed voor een miljoen

FC Twente had het lange tijd opvallend lastig in Riga, maar aan het eind van de avond stond er een overtuigende 3-0 zege op het scorebord. Maar zo rimpelloos als het allemaal oogde, verliep het niet in de hoofdstad van Letland.