Mogelijke doorbraak moordonderzoek Enschede: 2 aanhoudingen

updateDe politie heeft maandagmiddag twee Hengeloërs opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de viervoudige moord in Enschede. Zij worden daarnaast verdacht van een ander zwaar geweldsincident in Hengelo.

De mannen werden maandag rond dezelfde tijd gearresteerd bij politieacties op de snelweg A1 en in een appartementencomplex in Hengelo. De verdachte Hengeloërs zijn 32 en 57 jaar oud.

Er zou sprake zijn van een doorbraak in het onderzoek. Een team van 80 rechercheurs, onder leiding van het Openbaar Ministerie, werkt aan de zaak. De Enschedese moordpartij - op 13 november - is de grootste moordzaak in de Twentse geschiedenis. De nabestaanden van de slachtoffers zijn door de politie geïnformeerd over de aanhoudingen.

Ander misdrijf

De twee mannen die maandag opgepakt zijn worden ook verdacht van een ander gewelddadig incident. Dat vond plaats op 7 november in Hengelo. Hierbij werd een man mishandeld en zou er zijn gedreigd en geschoten met een vuurwapen. In het kader van beide misdrijven zijn momenteel doorzoekingen in een aantal panden in Twente. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Actie op de snelweg

Passanten zagen politiemensen maandagmiddag met bivakmutsen op en kogelwerende vesten aan een de aanhouding verrichten op de A1 in de richting van Enschede.

In Hengelo werd een inval gedaan in het Thrinon appartementencomplex in de binnenstad. Daar werd een man geblinddoekt afgevoerd. Rond de klok van 17.00 uur was de politie nog volop bezig met het onderzoek en mocht er niemand het appartementencomplex meer in.

Volledig scherm De locatie van de inval in Hengelo © Jack Huygens/News United