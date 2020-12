Mondkapjesweigeraar (60) bekogelt filiaalmanager Aldi Enschede met bier en valt ambulancepersoneel lastig

Geen paniek bij de Enschedese stichting Pepernoot: We maken een speelfilm: ‘Paniek in het Pietenhuis’

1 december Geen intocht, geen huisbezoeken. Corona gooit ook voor Sinterklaas en zijn Pieten roet in het eten. Bij de stichting Pepernoot zaten ze niet met de handen in het haar. Geen paniek. We gaan een speelfilm maken, bedachten ze. Titel: Paniek in het Pietenhuis. Hoofdpiet Bella en de Goedheiligman vertellen hoe de film tot stand is gekomen.