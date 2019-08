Monstervis gevangen in Enschede: Nederlands record verbroken

De visfanaat zette die bijzondere prestatie neer samen met zijn zoon. Toen ze beet hadden, bleek het nog een hels karwei om de meerval aan de kant te krijgen. “Poeh”, verzucht Ditters. “We visten met speciale lijnen en hengels voor meervallen. Anders lukt je dit sowieso niet. Maar dat beest is zo sterk, grote kans dat je lijn alsnog knapt. Het werd een spannend gevecht van twintig minuten. Ik heb uiteindelijk gewonnen ja, maar we hebben de vis netjes terug gezet. De foto's hebben we bewust in het water gemaakt, zodat de vis geen schade op zou lopen.”