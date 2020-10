Moordenaar Sandra (18) uit Enschede opnieuw gewelddadig: straf verlengd

Hoe prachtig is Enschedese ‘prachtwijk’ Vel­ve-Lindenhof tien jaar later?

11 oktober ENSCHEDE - Elf jaar geleden spendeerde toenmalig minister Eberhard van der Laan een hele middag in Velve-Lindenhof. De wijk was toen net gebrandmerkt als ‘prachtwijk’. Deze week is er weer een ‘wijkschouw’. Hamvraag: hoe prachtig is de wijk tien jaar later?