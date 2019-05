MST: ‘Traumachirurg maakte misbruik van positie’

Handlezen in Enschede: ‘Elke lijn is een verhaal’

11:13 ENSCHEDE - In de handafdruk zit een gat. Een gat in de hand, haha. De cursisten van de workshop handlezen lachen. Maar nee, dat is het niet. „Dit gedeelte gaat over het hier en nu. Mevrouw gebruikt niet al haar kwaliteiten in het dagelijks leven”, zegt handlezer Djana Mileta.