MST-verpleegkundige Tineke Duijts benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tineke Duijts (66) werkte meer dan 45 jaar bij het Medisch Spectrum Twente. Ze was verpleegkundige, hoofdverpleegkundige en de laatste 25 jaar verpleegkundig specialist hematologie. „Zij was de steun en toeverlaat voor patiënten met een bloedziekte”, aldus de gemeente. „Dit doet zij met veel toewijding en empathie.”

Spin in het web

Ook zette Duijts zich belangeloos in voor de Vereniging van Oncologie Verpleegkundigen, de Nederlandse Vereniging voor Hematologie, HOVON en voor klinisch onderzoek voor patiënten met een kwaadaardige bloedziekte. Daarnaast was zij een van de twee initiatiefnemers voor het jaarlijks terugkerende congres voor verpleegkundigen tijdens het Dutch Hemotology Congress en de spil in de samenwerking vanuit Medisch Spectrum Twente met de afdeling Hematologie van het Leids Universitair Medisch Centrum rond stamceltransplantatie. Daarnaast was zij een vraagbaak voor de patiëntenvereniging Hematon en organiseerde samen met deze patiëntenvereniging bijeenkomsten in de regio.