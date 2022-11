Münster pakt uit met kerstmarkten verspreid over hele binnenstad

Transvrouw Lando uit Enschede wint Holland’s Next Top Model

De Enschedese Lando van der Schee heeft Holland's Next Top Model gewonnen. In de finale versloeg ze de mede-finalisten Philip en Jazz. Lando reageert uitgelaten. ,,Mijn hele lichaam begon te shaken. Ik voel me vooral dankbaar dat zoveel mensen op me hebben gestemd.”

