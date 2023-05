Muntprijs Twentse festivals schiet boven 3 euro uit, ook Zwarte Cross kondigt prijsverhoging aan

MET VIDEO Zeventig ‘motor­chicks’ toeren door Twente: ‘Ik ging voor de looks, maar hij kan hard, heel hard!’

„Ik had geen vriendinnen. Die motorrijden dan hè.” En dat was voor de Amsterdamse Tessa Deurlo vijf jaar geleden de aanleiding om een jaarlijkse motorrit voor alleen vrouwen te organiseren. Aan het begin van het motorseizoen. Dit jaar start de rit in Enschede en voert de route de motormeiden door het Twentse land.