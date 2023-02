Muziek uit de mysterieuze Oriënt

Leer de sterrenhe­mel fotografe­ren, wees creatief bij Kaliber of begin met verduurza­men, het kan allemaal in dit deel van Twente

OLDENZAAL - Wilde u altijd al meer weten over astrofotografie en de Eerste Wereldoorlog? Stond een cursus bij Kaliber Kunstenschool al langer op de bucketlist? Altijd al een concert van de Grenslandkapel willen bijwonen? Of moet 2023 het jaar worden waarin de woning eindelijk wordt verduurzaamd? Voor al deze zaken kunt u de komende dagen ergens terecht in Noordoost-Twente.

1 februari