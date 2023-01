Muziektheatervoorstelling in Wilminktheater door muziekdocenten in opleiding: met Latijnse, Spaanse, Koreaanse en Hindi-liedjes

De muziekdocenten in opleiding hebben zich ingezet om een muziektheatervoorstelling te creëren die ‘zowel vermaakt als informeert’. Tijdens de voorstelling maakt het publiek kennis met Jip en haar familie. Bente Hof: „Jip is een meisje dat graag wil studeren in Amerika, maar zodra ze is toegelaten en dat aan haar familie vertelt, raakt de familie in paniek. Tijdens de voorstelling gaat Jip opzoek naar de reden achter de onrust in haar familie. Het vormt een verhaal over problemen oplossen en durven om je over je angsten heen te zetten.”

Quote Een unieke kans om te zien hoe de toekomsti­ge generatie muziekdo­cen­ten hun stempel drukt op de wereld van de muziek Bente hof, afstudeerder opleiding muziekdocent ArtEZ

Multicultureel

Hof is zelf een van de vierdejaarsstudenten aan ArtEZ die heeft meegewerkt aan de muziektheatervoorstelling, en studeert dit jaar af. „De afstudeerders hebben achter de schermen alles geregeld, van script tot financiën. Maar alle studenten, van leerjaar 1 tot en met leerjaar 4, hebben in de afgelopen maanden een bijdrage geleverd”, vertelt ze. „En iedere student heeft een rol in de voorstelling, in de vorm van muziek, toneel of dans.”

De voorstelling, die plaatsvindt in de Grote Zaal van het Muziekcentrum, biedt een scala aan muziekgenres en talen: van gospel tot rock en van Latijn tot Koreaans en Hindi. Een bewuste keuze, volgens Hof: „Zo is de voorstelling multicultureel en kunnen we een groter publiek aanspreken.”

Volledig scherm Repetitie van de studenten ArtEZ die donderdag een muziektheatervoorstelling houden in de Grote Zaal van het Muziekcentrum. © Cees Elzenga

Stempel drukken

Hoewel de muziek in verschillende talen wordt gezongen, is de voorstelling zelf wel in het Nederlands. „En daarom geschikt voor jong en oud”, vertelt ze. „Ik denk dat dit voor iedereen een unieke kans is om tijdens ons afstudeerproject te zien hoe de gepassioneerde toekomstige generatie muziekdocenten hun stempel drukt op de wereld van de muziek.”

Generale

Dinsdagmiddag was de generale repetitie, waarin de studenten zich nog één keer konden voorbereiden op de eindvoorstelling van komende donderdagavond. Dan is het showtime: „Ik heb er echt superveel zin in”, vertelt Hof. De laatste kaarten zijn te koop via muziekproductiedmenschede.nl.