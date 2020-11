Mysterieus ogend gezelschap demonstreert op Van Heekplein in Enschede

De actievoerders, die eruit zagen als forensische onderzoekers met een zwarte band om de rechterarm en met de hoofden geheel bedekt, stonden ongeveer een half uur voor het warenhuis. De actievoerders - of waren het kunstenaars - gaven geen toelichting op hun aanwezigheid maar verwezen in een linkje wel naar een video op Youtube met de titel Guerilla Mask Force Bern.

Daarop is een zelfde groep mensen in witte overals en een zwarte band om de arm te zien die op een tamelijk unheimische manier voortbewegen. Besmetting vermijden, zwarte waarheden. Tegelijkertijd met de actie in Enschede waren er ook acties in andere Nederlandse steden, zoals Sneek en Amersfoort.

Boodschap

‘Ballonnenman’ Gerrie Pelle zag het op zijn vaste zaterdagstek bij de Primark op het Van Heekplein allemaal gebeuren: terwijl hij zijn ballonnen in allerlei soorten en maten in elkaar knutselde, meldde het witte gezelschap zich op de markt. „Ze zongen en werden gefilmd. waar het allemaal over ging, weet ik niet. Ze hadden een boodschap, volgens mij over eenzaamheid en meer van die dingen. Zoals iedereen tegenwoordig een boodschap heeft in deze rare tijden.”