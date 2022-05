Na een leven vol tegenslagen belandt Enschedeër Bjorn in een uitzichtloze strijd met DUO, huisuitzetting dreigt

met video Geen examen­stress bij Bonhoeffer College uit Enschede, wel zenuwen voor WK Volleybal in Brazilië

ENSCHEDE - Het Bonhoeffer College uit Enschede gaat over vier weken naar het WK schoolvolleybal in Brazilië. De 17-jarige Niek Kleinlugtenbeld zit nu midden in zijn eindexamen Havo. Zenuwen? „Vooral voor het WK in Brazilië, het examen komt wel goed.”

13 mei