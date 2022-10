Na Hengelo ook SUV’s in Enschede doelwit van actiegroep: banden van 41 auto’s leeggelopen

Met video / updateENSCHEDE - In meerdere wijken van Enschede hebben actievoerders in de nacht van maandag op dinsdag de banden van 41 auto’s leeg laten lopen. Het gaat om een actie van Tyre Extinguishers, die het gemunt hebben op in hun ogen vervuilende SUV’s, grote gezinsauto’s.

De actiegroep sloeg vorige maand al eerder toe in deze regio. In Hengelo liet de groep tot twee keer toe banden leeglopen van soortgelijke auto's. In Enschede zijn de SUV’s voorzien van een brief van Tyre Extinguishers die de actie uitlegt. Ook in andere steden in Nederland heeft de groep vannacht een soortgelijke actie ondernomen.

In Enschede zegt de groep toe te hebben geslagen in de wijken Wooldrik, Lasonder-Zeggelt, en Tubantia-Toekomst. Via Twitter zegt de actiegroep dat Enschede ‘wil hear from them again soon’.

Overigens hebben de actievoerders ook de banden van hybride auto’s laten leeglopen. Deze deels elektrische auto’s zijn een stuk minder vervuilend dan de SUV’s waar Tyre Extinguishers het gericht op voorzien heeft.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Niet de auto van iemand met een handicap

Volgens Tyre Extinguishers zijn SUV’s (Sport Utility Vehicle) een ramp voor klimaat, milieu, gezondheid en veiligheid, maar worden ze niet door overheden ontmoedigd. In stedelijke omgevingen zouden de SUV’s geen toegevoegde waarde hebben, maar vervuilen ze wel meer dan andere auto’s omdat ze groter en zwaarder zijn.

De actievoerders hebben op hun site een complete uitleg staan hoe een autoband eenvoudig leeggelaten kan worden. ‘Om de lucht uit de band te krijgen, moet er iets zijn dat op de pen in het midden van het ventiel drukt. Laat een klein boontje (we houden van groene linzen, maar er zijn ook andere opties, tegen de pin drukken en draai het dopje er weer op. Succes verzekerd.’

Herhaalde pogingen om in contact te komen met de actiegroep zijn op niets uitgelopen. Er is wel een voorbehoud voor de anonieme actievoerders, zo staat te lezen in de oproep op hun site. Ze vermelden dat auto’s die duidelijk worden gebruikt door of voor mensen met een handicap, auto’s van handelaren, minibussen en auto’s van normale grootte, niet onder de actie vallen.

Volledig scherm Eén van de auto's waarbij de banden in Enschede leeg zijn gelopen. © Dennis Bakker / News United