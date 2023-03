Na ruim 45 jaar verdwijnt kinderkledingwinkel Pico Kids uit Enschedese straatbeeld door faillissement

Kledingwinkel Pico Kids werd 40 jaar lang gerund door oprichters Pieter en Anneke Kooi. Generatie op generatie kwam vanuit Enschede en omstreken hier shoppen voor de hipste kinderkleding: Van baby- tot tienerkleding, met een oppervlakte van maarliefst 700 m2. In juli van 2017 verkocht het ondernemersstel hun zaak aan kindermodeketen AmazingKids, om te beginnen aan hun welverdiende pensioen. Amper zes jaar later wordt de keten, op 14 februari van dit jaar, failliet verklaard door aanhoudende landelijke verliezen in winkels en webshop.

Onder constante druk

AmazingKids werd in 2004 opgericht en startte als een online webwinkel voor kinderkleding. In 2005 opende de eerste winkel in het Noord-Hollandse Anna Paulowna. Daarna opende het bedrijf diverse winkels in Nederland, waaronder in Vroomshoop, Deventer en Enschede.