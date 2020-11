Na waarschuwing voor harde lockdown benadrukt GGD Twente de gunstige trend

Amerikanen in Twente over verkiezin­gen: ‘De Nederland­se democratie is superieur aan de VS’

3 november De stembureaus in Amerika gaan over een paar uur dicht en dan worden in het hele land de stemmen geteld. De wereld houdt de adem in: wordt het Trump, Biden, of een nek-aan-nekrace? En als het verschil te klein is, hoe moet het dan verder met het land? Drie Amerikanen in Twente bekijken de ontwikkelingen in hun vaderland van een veilige afstand.