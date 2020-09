Nathalie (40) wordt helemaal gek van rattenplaag in huis: ‘Ik doe geen oog dicht’

Enschedese moskeevoor­zit­ter haalt uit naar rechtse fracties: ‘Stop met versprei­den onjuiste informatie’

18:04 ENSCHEDE - Het moet afgelopen zijn met de vooroordelen en onjuiste informatie over de nieuwe moskee in Enschede. Dat zegt voorzitter Abdurrahman Bicici. Recent stelden raadspartijen PVV en DPE dat het in Enschede drukker kan worden, omdat er over de grens geen moskee is. „Maar, dat is helemaal niet waar.”