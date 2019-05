Naturistenverenigingen: ‘Een beetje verjonging kan geen kwaad’

Eens een tukker Eetontwer­per Marije Vogelzang is gelukkig in Dordrecht: ‘Het westen kijkt niet neer op Twente’

26 mei Marije Vogelzang (41), opgegroeid in Enschede, ontwerpt met voedsel. Als een van de eersten in de wereld bracht ze rituelen en ervaringen rond eten in beeld en bestrijdt zo het gedachteloos volproppen. Met haar kinderen Juni (14), Januari (8) en April (4) is ze gelukkig in Dordrecht. „Twente heeft een zelf opgelegd Calimero-gevoel.”