Natuurbegraven in het groen op Landgoed Christinalust: eeuwige grafrust, maar zonder pacemaker

‘Versufte leerlingen die op een glaasje water de dag door moeten komen’: 40 leerlingen van Het Stedelijk Lyceum in Enschede krijgen de komende weken ontbijt op school

ENSCHEDE - Veertig leerlingen van Het Stedelijk Diekman en Het Stedelijk Alpha in Enschede krijgen de komende vier weken een geheel verzorgd ontbijt op school. De actie is in het leven geroepen naar aanleiding van een kind dat vorige week flauwviel van de honger, op een school in Rotterdam.

14 september