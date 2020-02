Nederlands elftal speelt interland in Enschede

En weer is het raak: auto uitgebrand aan Van Deinselaan in Enschede

7:13 ENSCHEDE - Aan de J.J. van Deinselaan in de Enschedese wijk Hogeland is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Het is de zoveelste autobrand in Enschede in korte tijd. In 2020 brandden eerder namelijk al tien auto's uit in de stad.