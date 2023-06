Nergens in Enschedees ziekenhuis zo schoon als hier

Bizar: UDI verliest na verlenging met 11-5 (!) en is uitgescha­keld voor promotie naar de derde klasse

Zestien doelpunten in de halve finale van de nacompetitie. Dat moet wel een record zijn. UDI incasseerde in de verlenging maar liefst zes tegentreffers, verloor met 11-5 van FC Dinxperlo, terwijl de Enschedese ploeg in de reguliere speeltijd nog dicht de overwinning was.