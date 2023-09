Niet de machtigste vrouw van Twente, waarschijnlijk wel de invloedrijkste: Ank Bijleveld

met video Diepenheim­se ‘tijdcapsu­le’ sluit binnenkort, in de hoop dat deze in 2123 geopend wordt: ‘Gaan we zelf niet meemaken’

In honderd jaar is er in Diepenheim veel veranderd. De eerste auto’s reden er door de straten en de inwoners maakten een wereldoorlog mee. Ter ere van het 100-jarig jubileum van Diepenheimse Schutterij, kijken de inwoners nu alvast 100 jaar vooruit: met een speciale tijdcapsule voor de toekomstige inwoners van het stadje.