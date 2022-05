Nieuw bedrijf LoopTas uit Enschede: leentas die je kunt ruilen als hij versleten is

PODCAST Is een bedrijf uit onze regio betrokken bij een zaak met mysterieus overlijden van meerdere personen?

Erwin Waanders, misdaadverslaggever van Tubantia, dook voor een heel bijzondere zaak in de drillrapscene. Hoe dat precies zit, vertelt hij in deze aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Maarten Schoon, misdaagverslaggever van Tubantia, zag in de rechtbank hoe twee Hengeloërs verdacht worden betrokkenheid van een groot drugslab in Boekelo.

4 mei