Nieuw provinciebestuur investeert 305 miljoen euro extra in Overijssel

Plussizemo­del Kelly uit Enschede boos over uitspraken Olcay: ‘Respect­loos en kwetsend’

16:51 ENSCHEDE - Plussizemodel Kelly Bloemhof (31) uit Enschede is boos over de uitlatingen van presentatrice Olcay Gulsen. In RTL Boulevard sprak Gulsen maandag afkeurend over de nieuwe plussize-paspoppen van Nike. Zo noemde de presentatrice de omvang van de poppen ‘extreem’ en zei ze dat ‘het vrij onwaarschijnlijk is dat deze vrouw fit genoeg is om te gaan sporten’.