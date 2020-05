Nieuwe gigant in pand Hudson's Bay Enschede, stad verwacht tot miljoen Duitse bezoekers

Winkeliers van uitgebran­de panden Glanerbrug aangesla­gen: ‘Hoe moet het nu verder?’

3 mei GLANERBRUG - Terwijl de politie sporenonderzoek doet naar de oorzaak van de brand in het woon-winkelpand aan de Kerkstraat in Glanerbrug, nemen de eigenaar en winkeliers de schade op. „Dit is verschikkelijk.”