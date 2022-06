Nieuwe lichting conservatorium gelooft in toekomst: ‘Slechts één ding telt als ik 70 ben, en dat is muziek’

Twentse partijpro­mi­nen­ten reageren verdeeld op fusie Pv­dA-GroenLinks: ‘Lidmaat­schap is opgezegd’

ENSCHEDE/HENGELO - Het besluit van zowel de PvdA als GroenLinks om in de Eerste Kamer samen verder te gaan is een historisch moment, maar de Enschedese PvdA-coryfee Ed Wallinga wil er geen deel van zijn. GroenLinks-kopstuk Henk Nijhof is juist heel blij met de plannen.

