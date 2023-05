Nieuwe Muziekkwartier valt een keer zo duur uit en kost 26 miljoen euro: ‘Dat gaan we niet zomaar doen’

Met poll | met oproep Scholieren van het Stedelijk in Enschede vinden het zelfs wel lekker, even geen telefoon

Bij Het Stedelijk Innova in Enschede hebben ze een landelijk verbod op smartphones op school niet afgewacht. Sinds dit schooljaar is het een ‘telefoonvrije school’. Nu dat jaar bijna eindigt, is de vraag: bevalt het? Wel als je het aan teamleider Jonne Distel vraagt: „Het is gezelliger op school.”