Nieuwe plek voor drie imposante lindebomen in Haaksbergen

Bij de Lourdeskerk was geen plek meer voor twee grote Amerikaanse lindes. De bomen moesten plaats maken voor bouwplannen onder en boven de grond. Zoals bekend is de aanloopstraat naar de kerk, ’t Kempke, al helemaal opgebroken en is ook het werk begonnen om van de Lourdeskerk een appartementencomplex te maken.

De gemeente heeft een loonbedrijf ingeschakeld met de grootste ‘verplantmachine’ van Nederland. Die heeft voor de Lourdeskerk de twee kluiten van drie meter doorsnede en een diepte van anderhalve meter uitgegraven. De lindes hebben allebei een nieuwe plek gekregen: de ene als herdenkingsboom bij de oude begraafplaats aan de Enschedesestraat en de ander om de hoek, aan de kant van de Benninkstraat.

Ook aan de Wiedenbroeksingel moest een grote linde opschuiven om ruimte te maken voor een nieuwe rotonde die daar gepland is. De 26 ton zware kluit werd met de hulp van een hoogwerker een stukje verderop weer in de grond gezet. Deze boom heeft altijd zij aan zij gestaan met een grote veldkei, die daar sinds 1960 ligt. Die kei krijgt straks een prominente plek in het midden van de rotonde.

De volwassen bomen missen door de verhuizing op dit moment een aantal wortels. Met vochtmeters zullen ze dan ook goed in de gaten gehouden worden. Op elk moment van de dag is bekend hoeveel vocht en zuurstof er in de bodem zit, meldt de gemeente.