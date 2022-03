Nieuwe politiebaas groeide op in Zwolle en woont in Deventer: zo wil zij criminelen het leven zuur maken

Rembrandts Vaandeldra­ger viert kerst in Twente: schilderij hangt drie weken in Enschede

‘De Vaandeldrager’ van Rembrandt is eind dit jaar te zien in het Rijksmuseum Twenthe. Het meesterwerk reist langs de twaalf provincies van Nederland en hangt in december drie weken lang in Enschede. Directeur Odding is enthousiast: „Geweldig dat De Vaandeldrager naar Twente komt.”

10 maart