Nieuwe stadsbioscoop Enschede trekt veel bezoek, maar kampt nog wel met wat opstartprobleempjes

ENSCHEDE - In de eerste drie weken trok de nieuwe Vue-bioscoop in de Enschedese binnenstad 23.000 bezoekers. Daar is directeur Ron Sterk heel blij mee. Maar er zijn ook uitdagingen. „Dit had beter gemoeten.”

De afgelopen jaren werd het voormalig postkantoor aan de Boulevard 1945 omgetoverd tot moderne stadsbioscoop. Na lang wachten opende de nieuwe Vue-bioscoop op 14 december eindelijk de deuren. Sindsdien heeft directeur Ron Sterk van Vue Nederland niets te klagen over de bezoekcijfers. „23.000 bezoekers in Enschede. Dat stemt ons zeer tevreden.” En toch wordt er nu personeel van andere Vue-bioscopen ingevlogen, omdat nog niet alles op rolletjes loopt.

Twee problemen

Directeur Ron Sterk geeft aan dat de Enschedese bioscoop de eerste weken met twee problemen worstelde. Als eerst noemt hij de temperatuurregeling. „Dat probleem is al voor 99 procent opgelost. We openden de bioscoop in een heel koude week. Een bezoeker reageerde online dat hij wel in zijn zwembroek naar de bioscoop had kunnen gaan. Zo warm was het binnen. Dat is nu hersteld.”

Quote Dit is een volledig nieuwe bioscoop, dat kan een keer gebeuren Ron Sterk, directeur Vue Nederland

Het tweede probleem? „Ons personeel werd plots overvallen door enorme drukte. Met een heel nieuw team, gaf dat nogal wat hiccups. Daar wordt nu hard aan gewerkt. Personeel van onze andere bioscopen zullen hierbij gaan assisteren.” Ron Sterk legt uit dat de nieuwe bioscoop in Enschede is geopend tijdens het piekseizoen met een van de grootste films van de afgelopen jaren: Avatar.

En dan is er nog de techniek. De patchkast, een metalen kast waarin alle netwerkkabels samenkomen, viel een keer uit. Het brandalarm ging een keer af. En er was een technisch probleempje tijdens voorstellingen. „Er komen nu een aantal dingen samen, maar die kunnen we op vrij korte termijn herstellen. Dit is een volledig nieuwe bioscoop, dat kan een keer gebeuren.”

Goede recensies

De recensies op Google zijn positief. Ook vraagt de bioscoop zelf hoe mensen hun bioscoopbezoek hebben ervaren. Die beoordelingen zijn volgens Ron Sterk goed en in lijn met die van andere Vue-bioscopen. „Er zijn mensen die het nog wat rommelig vinden in Enschede. Dat heeft sterk te maken met het team dat er nu staat, dat is nog niet voldoende op elkaar ingespeeld. Dit had beter gemoeten.”

Enschede doet het beter

Ron Sterk vertelt dat de bioscopen in Enschede het beter doen dan in de rest van Nederland. Hij vergelijkt de afgelopen kerstvakantie met die van 2019. Toen er ook geen coronaregels golden. „Dan zie je dat het totale bioscoopbezoek landelijk 10 procent achter ligt. Maar Enschede doet het ten opzichte van 2019 juist 15 procent beter.” En dat zou de stad volgens Ron Sterk te danken hebben aan de komst van Vue.