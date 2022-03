Nieuwe stadsbioscoop in Enschede kan eerste films dit jaar eindelijk vertonen

Mag huisbaas huurder uit huis zetten na ernstige bedreiging? ‘Zulke taal hoef je niet te tolereren’

Moet Salvatore, huurder van een appartement aan de Kerstraat in Glanerbrug binnenkort op zoek naar een nieuw onderkomen? Of was huisbaas Deniz Living iets te snel met het dreigement hem op straat te zetten? Het conflict tussen beiden is inmiddels zo hoog opgelopen dat de twee elkaar woensdag voor de Enschedese kantonrechter treffen.

16 maart