Nieuwe verdachte gewelddadige woningoverval in Enschede blijft langer vast

Met video Een lach en een traan op bazaar in Enschede: ‘Mijn familie is bijna alles kwijt en daarom ben ik hier om te helpen’

Natuurlijk was het hoofddoel om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Maar de bazaar die woensdagmiddag plaatshad in hartje Enschede was ook een plek om samen te zijn, verhalen uit te wisselen en ervaringen te delen rond de drama’s die familieleden, kennissen en vrienden ginds zijn overkomen. Soms klonk er een lach, maar veel vaker vloeiden tranen.