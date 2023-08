Nieuwtje! Damesmodeketen trekt in voormalig Jurgen Langezaal-pand

met video Stiftfesti­val wil met crèchecon­cert traditione­le grenzen doorbreken: ‘Niemand hoeft hier ‘ssssst’ te zeggen’

Zijn motto staat met grote letters op zijn t-shirt: „Mijn muziek wordt het best begrepen door kinderen en dieren.” De uitspraak van componist Igor Strawinksy is violist Daniel Rowland op het lijf geschreven. Met zijn internationale muziekfestival is hij zaterdagmorgen vanuit Het Stift neergestreken in Enschede. Peuters en baby’s vormen het publiek. „Dit doet iets met kinderen.”