Nieuwtje! Dit zit tijdelijk in het pand aan de Marktstraat 10B

Verbrand, verminkt, ook uitbundig en blij: indringen­de foto’s van LHBTQIA+*-gemeen­schap (en enkeling kan dat niet aan)

In hartje Enschede zijn op levensgrote borden negentien foto’s en fotoseries te zien die een beeld geven van de LHBTQIA+*-gemeenschap. In Nederland en in de wereld. Het is de reizende Pride Photo tentoonstelling. Na Amsterdam is Enschede de tweede stad die ze laat zien. OVer twee weken verhuizen ze naar Utrecht.