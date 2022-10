Nina Hiddema nieuwe directeur Reisopera

‘Grootste hennepstek­ken­han­de­la­ren van Twente’ horen maanden celstraf eisen

ALMELO/HAARLE - Twee mannen uit Almelo en Haarle waren volgens het OM de spil in een grootschalige handel in hennepstekken. In vier maanden tijd vervoerden zij meer dan 7000 plantjes van leveranciers in Rotterdam en Groningen naar hun klanten in Twente. De officier van justitie eiste 20 en 16 maanden celstraf tegen het duo. In totaal stonden zeven verdachten terecht.

13 oktober