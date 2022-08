Noaberschap als poëzie in Tolle Woche in Enschede

De Heurne schudt drugsover­last en verloede­ring van zich af: ‘Verschil van dag en nacht’

ENSCHEDE - Winkeliers in De Heurne zien de toekomst weer zonnig in. De tijd van treurige leegstand en ernstige drugsoverlast is geweest. Met elkaar zetten de ondernemers de schouders eronder om dat zo te houden en hun straat nog aantrekkelijker te maken.

28 juli