Noodbevel in Deventer vanwege ‘vechtafspraken’ tussen fans GA Eagles en FC Twente

column Een plek geven aan vier geliqui­deer­de personen

12:00 Na de liquidatie van vier personen in zijn stad las ik op de voorpagina van deze onvolprezen krant dat ook burgervader Onno van Veldhuizen even de tijd nodig heeft om dit een plekje te geven. Dat kan ik me goed voorstellen, dat hij dat een plekje moet geven. Maar ja. Waar laat je vier slachtoffers van een criminele afrekening? Ergens onder in een la van het gemeentehuis? Kunnen ze verwerkt worden in een controversieel kunstwerk tijdens het volgende GOGBOT-festival? Moet er misschien gedacht worden aan een monument in het Volkspark? Voor de Groene Gevallenen.