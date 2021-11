Noodverordening binnenstad Enschede: ‘kat-en-muisspel’ tussen relschoppers en politie, minstens 3 aanhoudingen

VIDEOENSCHEDE - Het is onrustig in het centrum van Enschede, waar zich deze zondagavond groepen jongeren hebben verzameld en vuurwerk wordt afgestoken. De ME is in actie gekomen om de binnenstad schoon te vegen. Er zijn inmiddels 3 aanhoudingen verricht.

Er is eerder vandaag een noodverordening afgekondigd voor het centrum. De politie roept op niet meer naar de binnenstad te komen. De jongeren werden gesommeerd het centrum te verlaten. Er is een aanhouding verricht van een omstander die bevelen niet opvolgde. Daarnaast is een extra peloton mobiele eenheid opgeroepen, die even later, na een tweede oproep, ook daadwerkelijk in actie kwam. Daarop werd binnenstad daadwerkelijk schoongeveegd, waarbij diverse aanhoudingen werden verricht.

Op social media werd eerder deze zondag een oproep verspreid om deze zondagavond bijeen te komen op de Oude Markt in Enschede, als protest tegen de coronamaatregelen. Het motto luidde: ‘Nu is Enschede aan de beurt.’ Gemeente en politie zijn al de hele dag met elkaar in overleg over hoe om te gaan met die oproep.

De onrust in de Enschedese binnenstad volgt op de rellen van vrijdag in Rotterdam, die begonnen als een protest tegen coronamaatregelen, maar uitmondden in een slagveld waarbij drie relschoppers schotwonden opliepen en veel vernielingen plaatsvonden. Ook zaterdagavond waren er in diverse plaatsen in Nederland opstootjes.

In Enschede cirkelde enige tijd een politiehelikopter boven de stad. Inmiddels lijkt er een kat-en-muisspel aan de gang tussen relschoppers en politie. De situatie lijkt daarmee op die van 24 januari dit jaar, toen na het instellen van de avondklok allerlei rellen uitbraken in Enschede. Daarbij werden uiteindelijk 200 bekeuringen uitgeschreven en 40 arrestaties verricht.

