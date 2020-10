Nu is het weer de spelbreker: Boeing 747 blijft aan de grond

Enschedese wietkoe­riers tonen dilemma voor coffee­shops: ‘Nieuwe voorraad ligt niet bij de Makro’

28 oktober ENSCHEDE - Coffeeshops mogen legaal softdrugs verkopen, maar de bevoorrading is nog altijd illegaal. Twee Enschedeërs die als koerier en voorraadbeheerders werkten liepen in januari tegen de lamp. Ze deelden hun dilemma over het gedoogbeleid, dat gek genoeg in Enschede is ontstaan, met het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank in een bijzondere rechtszitting.