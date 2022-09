Of Toon even 1500 euro per maand aan voorschot wil betalen aan Essent: ‘Zo ga je toch niet met klanten om?’

Nietsvermoedend opende hij vorige week zijn mail. Essent had op het eerste oog goed nieuws voor Kolkman, die aan het einde van zijn vijfjarige contract zit per 1 oktober. „Ik kreeg het mooie bedrag van 687,72 euro terug aan te veel betaalde voorschotten. Maar toen ik iets verder keek, zag ik ineens het bedrag van 1509 euro staan. Ik dacht eerst nog dat het een jaarbedrag was, maar ineens drong het tot me door dat het ons nieuwe maandbedrag betrof.”

Niet akkoord

Hij pakt de mail erbij en laat het zien. Het staat er echt zwart op wit. Of hij samen met zijn partner maar even 1509 euro per maand wil aftikken als voorschot op de energienota van komend jaar. Maar Kolkman is niet van plan zich het vel over de neus te laten trekken door de energiereus. „Waar is die belachelijke prijsstijging op gebaseerd.”