Oldenzaler Ben bezoekt elke dag het graf van zijn Carla: ‘Als ik niet ga, krijg ik soort schuldgevoel’

Niet VergetenIn deze nieuwe rubriek staan we stil bij begraafplaatsen in Noordoost-Twente en de mensen die ze bezoeken. In deze aflevering zijn we op de begraafplaats aan de Schipleidelaan in Oldenzaal. Ben ten Brink bezoekt het graf van zijn vrouw Carla Derksen. „Ik vergeet mijn vrouw zeker niet.”