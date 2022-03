OM wil onderhandelen met verdachte ‘Dikke Maik’ uit Enschede, maar de rechtbank vindt dat niet nodig

Het ene raadslid is het andere niet: vier portretten van vier opvallende Twentse raadsleden

Ze willen woensdag 16 maart allemaal worden gekozen als volksvertegenwoordiger, maar hét gemeenteraadslid bestaat niet. Raadsleden zijn er in soorten en maten, qua rol en aanzien, qua ervaring en principes. Een vierluik over de status van een senior, het activisme van een socialist, het politiek van kleur verschieten en de horzel die schijt heeft aan de burgemeester. En zich daar niet voor schaamt. Waar u ook woont, er is keus genoeg.

