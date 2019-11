OM wil oud-Oldebroeker 25 jaar de cel in voor moordpogingen; broer uit Apeldoorn hoort 10 jaar eisen

Het Openbaar Ministerie eist een gevangenisstraf van 25 jaar tegen oud-Oldebroeker Henri W. voor pogingen tot liquidatie in 2017 in Enschede. Tegen zijn broer Maurits R. uit Apeldoorn is 10 jaar cel geëist voor moordaanslagen in Gronau, Enschede en Almelo. Hij nam het dodenlijstje over dat zijn broer Henri W. aan het afwerken was totdat hij werd aangehouden.

De eis tegen R. valt lager uit omdat hij al is veroordeeld tot 16 jaar cel voor moordaanslagen in opdracht van dezelfde persoon. Volgens het OM had alles bij elkaar als één zaak behandeld moeten worden. Dan had het de maximale straf van 26 jaar geëist.

Liquidatiepogingen

Bij de rechtbank in Almelo dient vandaag en morgen de inhoudelijke behandeling van de strafzaken tegen de broers Maurits R. (25) uit Apeldoorn en Henri W. (38), die nu woonachtig is in Hengelo. Zij worden verdacht van een reeks van moordaanslagen in 2017. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat zij gezamenlijk daarvoor verantwoordelijk zijn en dat ze ‘uit de koker komen van de in Duitsland gedetineerde drugscrimineel’ Simo D. uit Enschede.

Machtsstrijd en wraak

Er zijn diverse redenen voor diens opdrachten tot moord, betoogden officieren van justitie Karel de Valk en Sandra Leusink. Wraak ervoor dat iemand seks met zijn vrouw heeft gehad en de wens om in de smaak te vallen bij de beruchte tattookillers. De reeks van aanslagen is gestopt met de arrestatie van beide verdachten. R. werd op de kop af twee jaar geleden aangehouden voor zijn aandeel.

Kapper in brand gestoken

De Valk acht bewezen dat W. in januari 2017 heeft geschoten op een Enschedeër die net uit zijn auto was gestapt en diverse keren levensgevaarlijk werd verwond. Ook acht de rechtbank bewezen dat W. in februari 2017 in Enschede een kapper in brand heeft gestoken. Beiden overleefden de aanslag. Volgens het Openbaar Ministerie is in ieder geval bij het in brand steken sprake van een persoonsverwisseling. De Valk duidde de schietpartij als ‘een goed voorbereide moordaanslag’.

Doelwitlijstje

Officier Leusink beschreef dat Simo D. een lijstje had opgesteld met mensen die uit de weg geruimd moesten worden of die een flinke waarschuwing moesten krijgen. Het moest ‘knallen’ in Twente. Nadat Henri W. (38) werd aangehouden, moest zijn jongere broer het doelwitlijstje verder afwerken. Eerder dit jaar werd R. al veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor brandstichtingen in Almelo, ook in opdracht van D.

Genoeg bewijs

De officier zegt genoeg bewijs te hebben dat W. een aanslag wilde plegen op mensen in en boven café De Sport in Enschede, juli 2017. W. werd met een automatisch wapen aangehouden aan de grens bij Emmen. Hij had daar de AK47 uit een garagebox gehaald en was ermee op weg naar Enschede, toen hij bij een controle tegen de lamp liep.

Bewijs haalt het Openbaar Ministerie onder meer uit verklaringen van kroongetuige Nilo de S. die tussen beide kampen klem zat, verplaatsingen van mobiele telefoons van W., dna-sporen, getuigenverklaringen en onderschepte chatgesprekken.

Gesmokkelde telefoons

In de gevangenis had W. de beschikking over naar binnen gesmokkelde telefoons. Die gebruikte hij ook om mensen te bedreigen, of opdracht te geven tot bedreigingen. Die bedreigingen hebben te maken met relaties tussen mensen en de vrees dat informatie aan de politie wordt gegeven. Deze bedreigingen tellen mee in de strafeis.

Vorige week, bij de feitenbehandeling, ontkende W. de aanslagen te hebben gepleegd. Alleen het wapenbezit gaf hij toe. W. heeft een enorm strafblad, ‘doorspekt met veel geweld’, aldus de officier.

Huurmoordenaar

Officier Leusink is ervan overtuigd dat zijn broer R. - die ze een huurmoordenaar noemt - een woonhuis aan de Benkoelenstraat en daarna de nabijgelegen club LuxXx met een machinegeweer heeft beschoten. Ook beschietingen van huizen aan de Rietstraat in Almelo en de Populierenstraat in Enschede komen volgens Leusink voor zijn rekening. Tenslotte denkt ze dat hij ook een aanslag in Gronau heeft gepleegd op de broer van de man die seks had gehad met de vrouw van D. Op de beschieting van LuxXx na zijn het volgens Leusink moordaanslagen. Bij LuxXx is op de deur gesloten. Officier Leusink kwalificeert dat als zeer ernstige bedreiging.