Omgebouwde kijkbuis fleurt de bewoners van zorgcentrum in Enschede op

In een knus hoekje van de eet- en recreatiezaal van het woon-zorgcentrum Bruggerbosch zit een groepje bewoners rond een oude buizentelevisie, waarop in zwart-wit Swiebertje, Toon Hermans en Elvis Presley voorbij komen. Er wordt gelachen, meegezongen, met armen dansbewegingen gemaakt en er worden herinneringen gedeeld. De dementerende ouderen zijn voor even terug in hun jeugd. Dat is de bedoeling van de belevingshoek, die is ingericht met meubels en spullen uit de jaren 50 en 60.



"Van die periode weten ze vaak nog veel", zegt verpleegkundige Petra Hoogerwerf. Ze werkt al 33 jaar met dementerende ouderen. "Het langetermijngeheugen blijft het langste intact. Wat de bewoners vanmiddag hebben gegeten, zijn ze vergeten, maar van vroeger komt veel terug. We zoeken daar aansluiting bij om te voorkomen dat de mensen zich afzonderen. Op deze manier proberen we te stimuleren dat ze mee blijven doen en actief worden. Wat dat betreft is het fantastisch om het effect van deze tv te zien."