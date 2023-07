Omgewaaide bomen en afgeknapte takken, maar verder laat storm Poly Twente met rust

Oud-ploeggeno­ten roemen overleden Pahlplatz: ‘Theo was in aanleg net zo goed als Piet Keizer’

Zijn oud-ploeggenoten Kick van der Vall (77) en Eddy Achterberg (76) zijn het roerend met elkaar eens. Met het overlijden van Theo Pahlplatz is één van de grootste spelers in de historie van FC Twente heengegaan. „Theo had veel meer uit zijn loopbaan kunnen halen.”