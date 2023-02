Omwonenden buurtschap Broekheurne ten zuiden van Enschede bijgepraat over windturbines

Een presentatie over windturbines in het buitengebied tussen Enschede en Haaksbergen maar wel ‘zonder mening of standpunt over de inhoud’. Dat is het idee achter een inloopbijeenkomst komende donderdag 23 februari over de mogelijke toepassing van windenergie in buurtschap Broekheurne.

Inwoners kunnen zich komende donderdag bij Captain Jack in Buurse tussen 16 en 21 uur laten informeren over hoe windenergie er in de buurtschap ten zuiden van Enschede eruit kan komen te zien. Dat meldt de nieuwsbrief Ontwikkeling Gebiedsagenda Broekheurne.

Gevolgen van windenergie

De bijeenkomst over windenergie vloeit voort uit de gebiedsaanpak die voor Broekheurne is opgesteld. Die aanpak gaat in de meest brede zin over de ontwikkelingen en leefbaarheid in de buurtschap ten zuiden van Enschede. Onder leiding van Erik Back, gebiedsregisseur Broekheurne, wordt bij de inloopsessie ‘neutraal’ in beeld gebracht wat windenergie betekent voor het landschap, het woongenot en de financiële opbrengsten.

Quote Windener­gie ligt gevoelig, mensen denken dat alles al is besloten. Maar dat is beslist niet zo

De aankondiging van de informatiebijeenkomst leidde vorige week meteen tot commotie. „Windenergie ligt gevoelig, mensen willen geen turbine in de achtertuin en denken dat alles al is besloten. Dat is beslist niet zo”, zegt Louis Koopman, voorzitter van Enschede Energie, de coöperatie die ook bij de inloop van donderdag is betrokken.

Ruimte voor twee turbines

Alle inwoners van de Broekheurne zijn uitgenodigd voor de bijeenkomst. Daar komen ook de mogelijke vormgeving en eventuele businesscases rond windturbines aan de orde. De buurtschap Broekheurne biedt in principe ruimte voor twee turbines. Als tot plaatsing wordt besloten, dan is het bedoeling de turbines geheel lokaal te ontwikkelen. De opbrengsten zouden in dat geval geheel moeten terugvloeien naar de buurtschap zelf.

In de buurtschap wordt verschillend gedacht over windenergie. Uit de Broekheurne-nieuwsbrief: „Een aantal mensen is zeer bezorgd over windturbines, anderen zien kansen.” De inloop van donderdag is onderdeel van een advies van regisseur Back over de totale gebiedsaanpak voor Broekheurne. Backs advies aan het college van burgemeester en wethouders van Enschede wordt dit voorjaar verwacht. Het is vervolgens aan het college om een besluit te nemen over de de gebiedsaanpak, inclusief het al dan niet doorgaan van windenergie. De draagvlak onder omwonenden zal bepalend zijn voor de advies.

Aanwijzen zoekgebieden

Enschede zal daarbij wel enige snelheid moeten maken. Gemeenten in Overijssel moeten voor 1 juli met zoekgebieden komen voor de plaatsing van windturbines. Doen ze dat niet, dan kan de provincie die gebieden aanwijzen. De politiek Enschede sprak zich twee jaar geleden nog uit tegen de komst van grote windturbines.