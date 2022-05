Onbegrip over terugsturen bussen met FC Twente-fans: ‘Ridouan T. zou jaloers zijn op zoveel politie’

Al acht jaar gaat Buck Duursma (23) naar uitwedstrijden van FC Twente. Eindhoven, Amsterdam, Groningen, als de club het goed doet, Helmond, Almere en Dordrecht toen het een seizoen doorbijten was. Het zijn de tripjes die van zijn weekend een feest maken. Het biertje in de bus, het geouwehoer, de spanning voor de wedstrijd. Het zingen voor de regio, of FC Twente nu achter staat of voor. Die sfeer, het is moeilijk te beschrijven.



Aan het gedoe voorafgaand aan het eerste fluitsignaal, is hij inmiddels wel gewend. Het omwisselen van tickets, op een verlaten parkeerplaats langs de snelweg; het ‘ontvangstcomité’ van agenten bij het stadion. Eigenlijk is het niet normaal, dat het zo moet, vindt hij, maar de Denekamper en al die anderen slikken het maar. Omdat het, schijnbaar, bij het supportersbestaan hoort. Het is dit, of thuisblijven. En: het is het waard.